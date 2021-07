EU fortsetter å skru opp vekstprognosene

NTB

EU-kommisjonen tror økonomien vil vokse med 4,8 prosent i år, betydelig mer enn den forrige prognosen på 4,2 prosent. Neste år ventes en vekst på 4,5 prosent.

I løpet av årets siste kvartal anslår kommisjonen i sin sommerprognose at økonomien i de 27 EU-landene vil være tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Europas økonomi kommer sterkt tilbake, og alle brikkene faller på plass. Vaksiner og begrensninger i smitten gjør at vi kan åpne økonomien raskere enn ventet. Handelen har holdt seg oppe, og både husholdninger og bedrifter har vist seg mer tilpasningsdyktige under pandemien enn ventet, sier kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis i en pressemelding.

Optimisme

Flere faktorer antas å bidra til økt vekst, blant annet at den økonomiske aktiviteten allerede i første kvartal oversteg forventningene. I tillegg bidrar vaksinering og strategier for å få kontroll over coronaviruset til at færre blir smittet og lagt inn. Det gjør at EU-landene kan åpne opp mer, noe som særlig kommer tjenesteytende sektor til gode.

Undersøkelser viser også en optimisme blant både forbrukere og bedrifter, som antyder at forbruket er i ferd med å ta seg opp igjen, skriver kommisjonen.

Til sammen tror kommisjonen at disse faktorene vil veie opp for økende priser og midlertidig mangel på deler til industrien

Gjenreisingspakke gir mer vekst

Privat forbruk og investeringer ventes å være den viktigste drivkraften bak veksten, parallelt med at sysselsettingen forventes å vokse i takt med den økende aktiviteten. Vekst hos EUs handelspartnere bør også komme eksportindustrien til gode.

Turistnæringen venter seg et ekstra løft etter hvert som de digitale coronasertifikatene tas i bruk. Samtidig vil næringen bli preget av fortsatte restriksjoner på innreise fra land utenfor unionen.

Også EUs gigantiske gjenreisingspakke er ventet å bidra til veksten. For 2021 og 2022 tror kommisjonen at støtten vil gi en vekst tilsvarende 1,2 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt i 2019.

Inflasjon og usikkerhet

Kommisjonen justerer også prognosen for prisutviklingen og tror inflasjonen blir høyere enn tidligere antatt. Økende energipriser, begrenset tilgang til enkelte deler og råvarer og økt etterspørsel ute og hjemme vil bidra til å presse prisene opp for forbrukerne.

I hele EU ventes en prisvekst på 2,2 prosent i år og 1,6 prosent til neste år – henholdsvis 0,3 og 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige prognose. I eurosonen ventes det en inflasjon på 1,9 prosent i år og 1,4 prosent i 2022.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet rundt prognosene, særlig knyttet til utviklingen i pandemien. Risikoen for spredning av nye virusvarianter understreker hvor viktig det er å fortsette å øke vaksineringstempoet, skriver kommisjonen.