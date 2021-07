New York innfører krisetiltak mot vold med skytevåpen

New Yorks guvernør Andrew Cuomo innførte tirsdag flere tiltak for å få bukt med volden med skytevåpen i delstaten, særlig i New York by. I tillegg undertegnet han to nye lover, blant annet en som gjør det lettere å saksøke våpenprodusenter og -forhandlere. Foto: Seth Wenig / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

New York-guvernør Andrew Cuomo innfører flere krisetiltak for å få bukt med våpenvolden. Blant annet blir det enklere for ofre å saksøke våpenprodusenter.