Her er det ny kulderekord – været snudde raskt

Noen steder har det snødd for første gang på flere tiår.

Den siste uken har deler av Canada og USA vært rammet av en ekstrem hetebølge, men hvis man ser på været litt lenger sør på kontinentet, er værsituasjonen en helt annen.

Det er for øyeblikket vinter sør for ekvator, men på grunn av et kuldeutbrudd fra Arktis har det blitt sendt kald luft opp til det sentrale Sør-Amerika, skriver TV2 Danmark og Severe Weather Europe.

Flere tiår siden det snødde

På grunn av den kalde lufta har det ført til regionale kulderekorder i Argentina og det første snøfallet på flere tiår i deler av Sør-Brasil.

Land som Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia og Brasil har fått unormalt kaldt vintervær på grunn av den kalde luftmassen.

Det er spesielt kulden i Sør-Brasil som vekker oppsikt, da det har fått konsekvenser for de mange avlingene de gjør i disse områdene som ikke tåler frost.

Kulden har til og med forårsaket snø for første gang på flere tiår. Det er så sjeldent at det mest sannsynlig bare har skjedd tre eller fire ganger de siste 100 årene.

Kaldere enn normalt

For å sjekke om det er varmere eller kaldere enn normalt på visse områder, er det vanlig å bruke anomalikart. I meteorologien betyr anomali et avvik fra det normale, og et temperaturavvik på ti minusgrader betyr altså at et område er ti grader kaldere enn normal temperatur, skriver TV2 Danmark.

Onsdag 30. juni var temperaturene på sitt kaldeste. I det meste av det sentrale Sør-Amerika var det seks til 16 grader under normalen.