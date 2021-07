Økende behov for gass utfordrer utslippsmål

Behovet for naturgass begynner å ta seg opp igjen etter corona-nedstengingen, og fremtidsutsiktene utfordrer klimamålene, advarer Det internasjonale energibyrået.

Etterspørsel etter naturgass gikk ned med 1,9 prosent i 2020 som følge av covid-19-nedstenginger og mild vinter på den nordlige halvkule.

Imidlertid, i 2021 vil det økende behovet ta igjen 2020-nedgangen og vel så det, ifølge anslag fra Det internasjonale energibyrået IEA. De forventer en økning på hele 3,6 prosent i 2020, fulgt av 1,7 prosent økning per år mellom 2022 og 2024.

I 2024 vil etterspørselen være hele 7 prosent over pre-covid-nivåer. Halvparten av dette behovet kommer fra Asia- og Stillehavsområdet. Likevel, dette kan utfordre EUs lovfestede mål om nullutslippssamfunn i 2050, advarer IEA.

– Økningen i etterspørselen etter gass viser at den globale økonomien er i ferd med å komme seg etter sjokket fra pandemien, og at gass fortsetter å erstatte mer forurensende drivstoff, sier IEA-direktør Keisuke Sadamori i en pressemelding

– Men sterkere politikk må implementeres for å sette den globale gassetterspørselen på en vei i tråd med å nå netto nullutslipp innen 2050 og fremdeles fremme økonomisk velstand. Disse inkluderer tiltak for å sikre at gass brukes mer effektivt. Samtidig må gassindustrien øke innsatsen betydelig for å skifte til renere og karbonfattige gasser - og handle raskt og effektivt for å takle unødvendige metanutslipp, sier han.

En del av driverne bak etterspørselen er at gass erstatter enda mer forurensede energikilder, som kull. Europas utvinning av gass er dalende, men Norges produksjon er ventet å holde seg oppe, ifølge IEAs anslag.