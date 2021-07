14 etterkommere etter Da Vinci identifisert

Italienske slektsforskere har gransket Leonardo Da Vincis slektstre og identifisert 14 mannlige etterkommere etter multikunstneren.

– Arbeidet er et resultat av tiår med forskning for å gjenskape et oppdatert og fullstendig slektstre for Da Vinci-familien, skriver forskerne i tidsskriftet Human Evolution.

Da Vinci-ekspertene Alessandro Vezzosi og Agnese Sabato sier de har kartlagt 21 generasjoner av den verdensberømte kunstneren og oppfinnerens familie. Som en del av arbeidet har de intervjuet flere etterkommere. Noen av dem jobbet på kontor, mens andre var stålarbeidere og håndverkere. Flere er pensjonister i dag.

De levende slektningene er i alle aldre, fra 1 til 85.

Sporet slektningene over 690 år

Vitenskapsmannen, oppfinneren og kunstneren, som blant annet malte «Mona Lisa», og lagde skisser for fallskjerm, helikoptre tanks, og tegnet anatomiske lærebøker etter å ha dissekert 30 avdøde, ble født i 1452.

Familiehistorien dekker nå et tidsrom på 690 år, fra Leonardos forfar Michele, ble født på 1200-tallet og døde i 1331. Det er uklart hva han jobbet med, han kan ha vært en jurist. Det er mer sikkert at Michele sin sønn, Guido di Michele, var dommer i Empoli bydel i Firenze.

Forskerne har kartlagt flere grener av familietreet, blant annet fire grener som er etterfølgere av Leonardos bror Domenico. Hovedpersonen selv, hadde ingen barn, men han hadde minst 22 halvbrødre.

Forskergruppen har fra før identifisert mer indirekte etterkommere i 2016, 35 stykker. Men nå er det første gangen de har klart å spore Y-kromosomet, som ble brakt videre fra mannlige slektninger, vanligvis uforandret, gjennom nesten syv århundrer.

Mor var «slavepike»

Moren til Da Vinci er det mye kontroverser rundt - forskningsrapporten styrker mistanken om at moren var en foreldreløs pike, som fødte Da Vinci da hun var i tenårene. Hun er kjent som Caterina, som faren til Da Vinci, Ser Piero Da Vinci, skal ha besøkt utenfor byen.

Hennes opprinnelse er fortsatt et mysterium. Hun kan ha vært en slave fra Østen, muligens fra Konstantinopel. Dette kan forklare at Leonardo Da Vinci var interessert i Østen, spekulerer forfatterne.

Vil forske på hans genialitet

Forskere håper å analysere slektningenes DNA for å se om de kan finne sammenheng mellom genetikk og de kjente egenskapene til Da Vinci. For eksempel hans genialitet og imponerende fysikk. Han skal ha vært over 180 cm høy og legenden sier at han kunne rette ut en hestesko med bare hendene.

Han var venstrehendt, og var stolt av det, selv om dette ble sett på som en forbannelse den gangen. Han kunne uansett lage skisser nesten like godt med høyrehånden. Han sies å ha hatt et ekstremt godt syn, og hadde synestesi, altså en synergi mellom sansene - for eksempel evne til å oppfatte lyd som farger.

I tillegg håper forskerne å spore sammenheng mellom arv og hva han spiste og arvelige sykdommer. Forskningsartikkelen kan finnes her.