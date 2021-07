Over 200 mennesker ble skutt og drept i USA i løpet av én helg

Registrerte over 500 skyteepisoder

4. juli feiret amerikanerne sin uavhengighet. Samme helg ble minst 200 mennesker drept i over 500 skyteepisoder i USA.

Minst 233 personer skal være skutt og drept og 618 skadet i over 500 skyteepisoder i USA i løpet av 4. juli-helgen. Det skriver CNN, med oppjusterte tall. Tallene kan fortsatt stige.

Forskningsorganisasjonen Gun Violence Archive har ført statistikken over drapene og skyteepisodene fra fredag til søndag. Statistikken inneholder blant annet ofrenes kjønn, alder og hvor og når skytingen fant sted.

Likevel er tallene 26 prosent lavere enn på samme tid i fjor - da var det hele 314 skytedødsfall og 751 skader.

Skyting over hele landet

Fire barn ble fredag ettermiddag skutt i Norfolk i østkyst-delstaten Virginia. Ingen av barna ble drept, men en seks år gammel jente ble påført livstruende skader. Jenta er nå utenfor livsfare.

To av ofrene var to gutter på 14 og 16 år og en jente på 16 år, i tillegg til seksåringen. Ifølge CNN har politiet i Norfolk arrestert og siktet en 15 år gammel gutt i forbindelse med skytingen.

I Atlanta, i delstaten Georgia, ble en profesjonell golfspiller skutt og drept på en golfbane lørdag. Golfspilleren ved navn Gene Siller (41) ble funnet død med det politiet omtaler som en «tilsynelatende skuddskade i hodet». To andre personer ble også drept i skyteepisoden.

Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

I Dallas, i delstaten Texas, rykket politiet ut til to separate skyteepisoder på USAs uavhengighetsdag. I det ene tilfellet ble fem menn skutt. Tre av dem ble erklært døde etter å ha blitt kjørt til et nærliggende sykehus. I en annen hendelse døde en 61 år gammel mann etter å ha blitt skutt flere ganger på gata som følge av det Dallas-politiet omtaler som en konflikt.

Kraftig økning i New York – fall i helga

Så langt i år har antallet skyteepisoder i New York økt med nesten 40 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Til tross for dette opplevde byen en nedgang under 4. juli-helga.

Ifølge politiet i New York ble 26 personer ble skutt i 21 skyteepisoder fra fredag til søndag. Dette tilsvarer en nedgang fra fjoråret da 30 personer ble skutt i 25 skyteepisoder, skriver CNN.

I Chicago, i Illinois, ble hele 83 mennesker skutt i løpet av helgen, av disse mistet 14 livet. To barn på fem og seks år skal være skadet i en av skyteepisodene.

Ifølge Pew Research Center var det i 2017 14.542 drap med skytevåpen i USA. 486 dødsfall var uhell, 553 involverte politiet, og i 338 tilfeller var foranledningen uviss.