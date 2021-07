Vrakrester funnet etter flystyrt lengst øst i Russland

NTB

Det er funnet vrakrester fra flyet som er savnet ved Kamtsjatkahalvøya øst i Russland, opplyser russiske myndigheter. Alle de 28 om bord antas å ha omkommet.

Vrakrestene er funnet ved kysten fire-fem kilometer fra flyplassen ved Palana, som var målet for reisen, opplyser landets luftfartsmyndigheter, ifølge Ria. Myndighetene sier terrenget gjør søkearbeidet vanskelig.

– Stedet der flyet styrtet i havet, ser ut til å være fastsatt, sa en kilde i redningstjenestene til nyhetsbyrået litt før funnet av deler ble bekreftet.

Foreløpig er det ingen tegn til at noen har overlevd ulykken. Det var to mindreårige blant de to passasjerene om bord. Flyet av typen Antonov An-26 hadde en besetning på seks.

Beredskapsdepartementet bekreftet tidligere at kontakten med flyet ble brutt tirsdag. Flyet var på vei fra Petropavlovsk-Kamtsjatskij til Palana da det forsvant en snau mil før det var fremme.

Kamtsjatkahalvøya ligger ved stillehavskysten øst i russiske Sibir.