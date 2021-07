Mann (65) fikk seg en ubehagelig overraskelse på toalettet – ble bitt av pythonslange

Toalettbesøket endte med at mannen måtte fraktes til sykehus.

Mandag morgen fikk en 65 år gammel mann fra Graz i Østerrike seg en ubehagelig overraskelse, da en slange bet på kjønnsorganet hans mens han brukte toalettet, skriver Euronews og Newsweek.

Rundt klokka 06.00 kjente mannen at det var noe som knep i kjønnsorganet hans, ifølge en pressemelding fra det lokale østerrikske politiet.

Da mannen skulle sjekke toalettskåla, ble han møtt av en albino-python som var 1,6 meter lang. Han ble fraktet til et nærliggende sykehus hvor han ble behandlet for det som ble beskrevet som mindre skader.

Slangen tilhørte hans 24 år gamle nabo, en reptilentusiast som også hadde ti andre slanger og en gekko. Politiet opplyste at de fremdeles ikke visste hvordan slangen hadde rømt, men at den muligens kom seg inn i toalettet via avløpssystemet.

Politiet oppfordret reptilekspert Werner Stangl til å fjerne slangen etter hendelsen.