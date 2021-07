Det amerikanske luftforsvaret ser på mulighetene for å bruke raketter til å frakte utstyr til slagmarken

Utforsker bruk av logistikkraketter:

Slik ser det amerikanske luftforsvaret for seg «Rocket Cargo». Foto: U.S. Air Force

I forbindelse med utviklingen av det amerikanske luftforsvaret utreder USA mulighetene for å benytte raketter til å frakte utstyr til slagmarker over hele verden.

Det amerikanske luftforsvaret skal utvikles for fremtiden. I den anledning har Flyvåpendepartementet i USA lansert de såkalte Vanguard-programmene. De fire Vanguard-programmene tar sikte på å utvikle det amerikanske luftforsvaret i en retning som kan minne om et «Star Trek»-univers.

Det fjerde Vanguard-programmet er nå annonsert. USA vil bruke lynraske raketter for å nå hvilket som helst sted på planeten på under en time. Det skriver Teknisk Ukeblad.

100 tonn på under en time

Det er forskningsavdelingen Air Force Research Laboratory som skal lede arbeidet med å utrede mulighetene for hvordan rakettene kan brukes.

Programmet er gitt navnet «Rocket Cargo» og etter planen skal det amerikanske luftforsvaret se nærmere på hvordan kommersielle raketter kan brukes til militær logistikk.

Ifølge Teknisk Ukeblad ønsker det amerikanske luftforsvaret å sende opptil 100 tonn militært utstyr til hvor som helst i verden på under en time. Rakettene skal med andre ord kunne bære like mye utstyr som de største lasteflyene det amerikanske luftforsvaret benytter seg av i dag, men bruke langt mindre tid på reisen.

Ifølge en pressemelding utgitt av det amerikanske luftforsvaret skal «Rocket Cargo» være til hjelp i både stridsoppdrag og humanitære oppdrag.

Vanguard-programmene

«Rocket Cargo» er det siste av de fire annonserte Vanguard-programmene. De tre andre er navngitt «Skyborg», en lavkostnads kampdrone, «NTS-3», en høyteknologisk navigasjonssatellitt, og «Golden Horde», et datasystem som skal bidra til at våpensystemer skal kunne samarbeide i større grad.

Planen er at Vanguard-programmene skal gi USA overlegne fordeler på slagmarken

Flyvåpendepartementet ba om over 47 millioner dollar for utviklingen av «Rocket Cargo» i forsvarsbudsjettet for 2022, ifølge Air Force Magazine.