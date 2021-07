Korrupsjonstiltalt ytre høyre-topp i retten i Østerrike

NTB

Heinz-Christian Strache, tidligere visestatsminister og leder for det østerrikske ytre høyre-partiet FPÖ, møter tirsdag i retten, tiltalt for korrupsjon.

Saken handler om en pengegave på 10.000 euro – rundt 100.000 kroner med dagens kurs – til FPÖ da Strache var leder. Pengene kom fra et sykehusforetak som ble drevet av Straches venn.

Også sykehussjefen er tiltalt i saken, som skal vare i fire dager. Begge mennene avviser anklagene mot dem.

Strache var visestatsminister i halvannet år fra desember 2017 i en koalisjon med de konservative.

Regjeringen kollapset etter en skandale der et videoopptak viser Strache i samtaler med en kvinne som poserer som en mulig russisk donor. Temaet for samtalen er avtaler som skal gi innflytelse over østerrikske medier og infrastruktur.