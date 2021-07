Nyhetsbyrå: Åsted for flystyrt lengst øst i Russland er funnet

NTB

Stedet der et fly med minst 28 personer om bord antas å ha styrtet i havet ved Kamtsjatkahalvøya lengst øst i Russland, er funnet, ifølge nyhetsbyrået Ria.

– Stedet der flyet styrtet i havet ser ut til å være fastsatt, sier en kilde i redningstjenestene til Ria.

Beredskapsdepartementet bekreftet tidligere overfor nyhetsbyråene Interfax og Ria at kontakten med flyet ble brutt tirsdag. Flyet av typen Antonov An-26 var på vei fra Petropavlovsk-Kamtsjatskij til Palana.

Om bord var 23 passasjerer og seks besetningsmedlemmer, ifølge Tass. Nyhetsbyrået siterer en kilde i beredskapstjenesten på at flygeren ikke meldte om noen feil, og at flyet kan ha falt i sjøen. Andre kilder melder at det var til sammen 28 personer om bord.

Kamtsjatkahalvøya ligger ved stillehavskysten øst i russiske Sibir.