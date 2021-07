Cannes-festival preget av stekende hete og koronatiltak

NTB

Koronapandemien tvang arrangørene til å flytte den legendariske filmfestivalen fra behagelige mai til stekhete juli. Meter'n ruler, og testene er mange.

Ikke langt fra festivalpalasset ligger et stort vaksinetelt, der besøkende som ikke er fullvaksinerte, må teste seg hver 48. time. Munnbindet må på innomhus, selv om man kun sitter stille og ser film.

Ellers i det franske samfunnet er pålegget om å bære munnbind opphevet. Men festivalsjef Thierry Frémaux gjør sitt ytterste for hindre at smitten skal slå ned blant stjerner og prominente gjester.

– Vi arrangerer festivalen for kunstnerne, pressen, publikum og byen Cannes. Vi håper inderlig at alt skal gå bra, sa Fremaux under et pressemøte dagen før den formelle åpningen tirsdag. Smitte vil han ikke snakke om.

Nedtonet

Men til tross for hektisk forventning i filmbransjen og det lokale næringslivet, er det 1 meters avstand og hyppig håndvask som rår. Mediene skriver om en noe forsiktig stemning. De røde løperne er blitt færre og mindre, og det ettertraktede selskapslivet som sprer seg når lerretene slukner, er utsatt.

Matt Damon, Nicole Kidman, Sean Penn og Timothée Chalamet er blant stjernene som vil innta sine positurer foran kameraer i løpet av de neste to ukene.

Fjorårets festival ble innstilt som så mye annet, og Rivieraen lengter etter en normal festivalsommer. Den franske middelhavskysten er et eldorado for festivalelskere, og det finnes knapt den by som ikke har en friluftsforestilling i tropenatten.

Bunkeren

Mandag ble de siste forberedelser gjort i filmpaleet, en usjarmerende betongkonstruksjon som ligger midt på croisetten, og som går under kallenavnet Bunkeren.

Men sagnomsuste Hotell Carlton, midtpunktet under enhver filmfestival, er under oppussing og avstengt med grå gjerder mot fortauet. Det området som ellers kalles The international village, der kjøp og salg av filmer foregår, er stengt som et koronatiltak.

I stedet er det reist et digert pariserhjul.

I alt 24 filmer står på det offisielle programmet, og den amerikanske regissøren Spike Lee leder juryen.