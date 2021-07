Et Slovenia i kollisjonskurs med EU tar over formannskapet

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Slovenias statsminister Janez Janša avbildet i mai. Foto: John Thys/Pool Photo via AP / NTB

Slovenia, med landets sterkt høyreorienterte statsminister Janez Janša i spissen, har tatt over formannskapet i EU, men har fått en trøblete start.

Nasjonalistiske regjeringer i Ungarn og Polen har lenge bekymret mer EU-vennlige stater i unionen. Når så Slovenia og Janez Janša, som kritiseres for en stadig mer autoritær stil i likhet med andre EU-skeptikere, tar over formannskapet i EU 1. juli, vokser bekymringen.

Janšas regjering er blitt møtt med kritikk blant annet for holdingen til pressefrihet og domstolenes uavhengighet. Han mener landet er misforstått og er blitt utsatt for EU-kommisjonens angivelige doble standarder.

– Vi er ingen koloni. Vi er ikke et annenrangs medlem av EU, sa Jansa på en pressekonferanse dagen etter at Slovenia tok over formannskapet.

Formannskapet varer i seks måneder og går på rundgang mellom EUs medlemsstater.

– Forskjellige tradisjoner

Polen og Ungarn har lenge vært på kollisjonskurs med EU på flere områder, blant annet tidligere i år om en budsjettregel som lar EU holde igjen penger fra fellesskapet dersom et land bryter demokratiske prinsipper.

– EU samler land med forskjellige tradisjoner og kulturer. Det er forskjeller man må ta innover seg og respektere, sa Janša.

Uttalelsene hans viser med tydelighet spenningen mellom de ferskere EU-statene fra Øst-Europa og de vestlige statene som sto bak opprettelsen av EU.

Presset mot Slovenia ble trappet opp i tiden før landet skulle ta over formannskapet i unionen, en jobb som går ut på å prøve å finne kompromisser blant de 27 medlemslandene.

– Vi trenger mediene, frie medier. Det er avgjørende for overvåking av myndighetenes virksomhet, og EU-kommisjonens virksomhet. Det er essensen av demokrati, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på den første dagen av formannskapet.

Anklager

Press mot mediene, oppfordring til hatprat og feilslått koronahåndtering er blant områdene Janša har blitt kritisert for. Da han ble spurt om hva han synes om såkalte illiberale demokratier som dem i Polen og Ungarn, svarte 62-åringen følgende:

– Jeg er ikke enig i skillet mellom liberalt og illiberalt demokrati. Demokrati er demokrati.

Slovenias start på tiden som leder av formannskapet gikk galt allerede fra begynnelsen av. På det innledende møtet i Ljubljana klaget han på det han omtalte som venstrevridde politikere, og viste fram et bilde av to slovenske dommere sammen med opposisjonspolitikere.

Det førte til at EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans nektet å la seg avbilde med Janša.

– Jeg bare kunne ikke være på samme podium som statsminister Janša etter dette uakseptable angrepet, sa Timmermans senere om opptrinnet.

Blir kritisert

Statsministeren har blant annet fått kritikk for behandlingen av det slovenske nyhetsbyrået STA. Han skal ha holdt tilbake finansiering av nyhetsbyrået, men sier han venter at saken blir løst til høsten.

I begynnelsen av juli viste han journalister en video som han mener beviser at politikere som lener mot venstresiden, presser mediene. Videoen viste til flere journalister, blant dem kjente TV-fjes, som har byttet til jobber i regjeringen eller nasjonalforsamlingen.

– Det er ikke bra hvis du blir kritisert for hva enn du gjør. Hvis du innfører restriksjoner mot smittespredning, blir du kritisert. Hvis du ikke innfører dem, blir du også kritisert. Til slutt dør folk på grunn av pandemien. Det er ikke så lett, sa Janša.

Ut mot demonstranter

Dagen etter gikk Slovenias innenriksminister Ales Hojs hardt ut mot demonstranter som hadde samlet seg i gatene i hovedstaden.

– Personlig vil jeg ikke kalle noen for et svin, men kanskje en gang i framtiden, etter alt jeg hørte i går, sa han.

Han viste til at de han vil kalle svin, ikke var de som demonstrerte i Slovenia.

– De sitter høyt oppe i det europeiske byråkratiet, sa Hojs.

Striden mellom Slovenia og EU blir sett på som noe som tjener begge parter. Regjeringen i Slovenia kan bli sett på som en modig aktør som slår over sin egen vektklasse, mens EU-kommisjonen kan framstille seg selv som en forsvarer av europeiske verdier.

Utsatte utnevnelser

Mer problematisk er synet på domstolenes uavhengighet. Slovenia har utsatt å utnevne juridiske eksperter til det nye EU-kontoret som skal etterforske korrupsjon.

Uenigheten startet dagen da EU-kommisjonen ga grønt lys til Slovenias koronakrisepakke på over 25 milliarder kroner. Ungarns plan har fortsatt ikke blitt godkjent av kommisjonen.

I mars forlot det ungarske regjeringspartiet Fidesz partigruppen EPP i EU-parlamentet. Janša åpnet da for at partiet hans kunne gjøre det samme.

– Jeg tenker det vil kunne bli noen endringer i framtiden, håper vi, i retning av den originalen ideen til EPP. Hvis det ikke blir tilfelle, er det ingen andre muligheter, sa han.