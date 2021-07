Mer enn 20 personer er savnet etter jordskred i Japan

Det store jordskredet som rammet kystbyen Atami i Japan lørdag morgen, kan ha kostet så mange som 28 menneskeliv. Foto: AP / NTB

NTB

Fire mennesker er funnet omkommet og 24 er fortsatt ikke gjort rede for, tre dager etter at et stort jordskred rammet kystbyen Atami i Japan.