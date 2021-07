Tyskland letter på innreiserestriksjoner fra flere land med høy delta-smitte

Tyskland letter på innreiserestriksjoner fra flere land med utbredt spredning av delta-varianten. Varianten er allerede på god vei til å bli dominerende i Tyskland, sa helseminister Jens Spahn i forrige uke. Foto: Fabian Sommer / DPA via AP / NTB

NTB

Tyskland fjerner innreiseforbudet for de fleste tilreisende fra Storbritannia, India og tre andre land med utbredt smitte av delta-varianten.

Landets folkehelseinstitutt RKI opplyste mandag at India, Nepal, Russland, Portugal og Storbritannia, som har vært listet som såkalte variant-land, fra onsdag av heller vil regnes som områder med høy forekomst.

Endringen innebærer at innreiseforbudet for tilreisende som ikke er tyske innbyggere eller statsborgere, fjernes. I stedet vil hvem som helst kunne få innreise, så lenge de følger regler for karantene og testing.

Delta vil dominere

Tyskland innførte klassifiseringen av variant-land i et forsøk på å stanse spredningen av nye varianter i landet, men helseminister Jens Spahn sa i forrige uke at delta-varianten er på god vei mot å bli dominerende i Tyskland.

Statsminister Angela Merkel og helseminister Spahn oppfordret tidligere befolkningen til å la seg vaksinere, for å få stanset spredningen av variantene som i første omgang førte til innreiseforbudene, skriver nyhetsbyrået DPA.

Vaksine kan stoppe fjerde bølge

Ifølge tall fra RKI har 56,5 prosent av landets befolkningen fått minst én dose koronavaksine, mens 38,9 prosent er fullvaksinert.

For å bekjempe delta-varianten må minst 85 prosent av alle mellom 12 og 59 år og 90 prosent av alle dem over 60 år, bli fullvaksinert, ifølge beregninger fra RKI.

– Hvis denne vaksinasjonsraten nås i tide, virker en betydelig fjerde bølge i høst og vinter usannsynlig, heter det i en rapport.

Tallene på nye smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av covid-19, går stødig nedover.