Frankrike sier nei til grønn endring av grunnloven

NTB

Senatet i den franske nasjonalforsamlingen sier nei til et forslag om å endre grunnloven i grønn retning gjennom en folkeavstemning, melder Reuters.

President Emmanuel Macron har tidligere lovet at det franske folk skal få si sitt om forslaget om å skrive miljøvern og kampen mot klimaendringer inn i grunnloven.

For at det skulle skje, måtte nasjonalforsamlingen og det franske overhuset komme til enighet. Men en gruppe konservative opposisjonelle i senatet frykter at en statlig miljøvernsgaranti nedfelt i grunnloven vil være et hinder for innovasjon og fransk næringsliv.

Parlamentarikere fra Macrons eget parti sier mandag at senatets beslutning stenger døren for en folkeavstemning.