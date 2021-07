Löfven foreslås som statsminister igjen

NTB

Lederen for den svenske Riksdagen vil foreslå at Stefan Löfven igjen får statsministeroppdraget.

Uttalelsen fra Andreas Norlén – som har den svenske tittelen talmann – kommer etter at Centern har sagt at de vil «slippe fram» den sosialdemokratiske partilederen som sjef for en ny regjering.

– Beskjedene jeg har fått fra partiene i dag, gjør at jeg ikke legger fram noe annet forslag, sier Norlén på en pressekonferanse med Löfven mandag ettermiddag.

Löfven bekrefter at han vil gå videre med en regjering med Miljöpartiet, altså den samme koalisjonen som ble felt i en mistillitsvotering nylig.

Avviser demokratikrise

Norlén sier Sverige har et demokrati i endring, men ikke i krise. Han avklarer også at han ikke kan utskrive nyvalg nå. Først må talmannens statsministerkandidater bli avvist fire ganger i Riksdagen. Det skal uansett holdes valg neste høst.

– Dette har helt fra starten vært en mandatperiode ulik alle andre i svensk politikk. Det begynte allerede i 2018, fulgt av en rekordlang periode på 134 dager for å få på plass en regjering, og så slo pandemien til, sier talsmannen

Vil «trykke gult»

Det er likevel ikke klart om Löfven har nok støtte til å få godkjent en ny regjering. Han trenger ikke flertall i Riksdagen, men klarer seg så lenge det er færre som stemmer mot en ny regjering enn for.

– Vi er innstilt på å trykke gult for en regjeringen med sosialdemokratene og Miljöpartiet, i bytte mot reformer, sier Centerpartiets leder Annie Lööf på en egen pressekonferanse mens Löfven var inne hos Norlén. Å «trykke gult» innebærer å avstå fra stemme for eller mot en ny Löfven-regjering.

Miljöpartiet har allerede sagt at de vil stemme for en Löfven-regjering. Samtidig sier ledelsen nei til kravene fra Centern om å myke opp reglene mot utbygging av strandsonene i Sverige og flere rettigheter til skogeierne. Talsperson Märta Stenevi sier kravene går over streken for partiet, og at de går lenger enn samarbeidsavtalen de to regjeringspartiene inngikk med Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

Uklart flertall

Det er heller ikke klart om alle i Riksdagen vil stemme i tråd med partilinjen i en eventuell avstemning. Liberalernas leder Nyamko Sabuni sier hun ikke kan garantere at hele riksdagsgruppen stemmer mot Stefan Löfven. Dermed kan det dukke opp en situasjon der det er utbrytere i begge fløyer.

Avstemningen kan tidligst holdes onsdag, men det er også mulig at Löfven ber om mer tid til regjeringssonderinger.

Eget budsjett

På Lööfs pressekonferanse understreket hun at Centerpartiet vil stemme for sitt eget budsjettforslag til høsten, men ville ikke forskuttere hva som skjer under en endelig budsjettvotering. Dermed kan det oppstå en ny regjeringskrise om noen måneder, selv om Löfven skulle få grønt lys som statsminister.

Hun understreket også at partiet ikke kommer til å stemme ja til et rødgrønt budsjettforslag hvis det er et resultat av forhandlinger med Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti.

Centerpartiet vil verken samarbeide med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.