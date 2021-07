Filippinene forbereder seg på nytt vulkanutbrudd

NTB

Nesten 4.500 personer har forlatt hjemmene sine etter at myndighetene advarte om et nytt vulkanutbrudd utenfor hovedstaden Manila på Filippinene.

Vulkanen Taal ligger ved en innsjø bare 5 mil sør for Manila, og den har de siste dagene spydd ut svoveldioksid. Utslippene har ført til at det ligger et tykt skylag over hovedstaden og flere omkringliggende provinser.

– Et utbrudd som det som skjedde 1. juli 2021, kan skje når som helst, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Det forrige utbruddet skjedde i januar 2020 og sendte 135.000 personer på flukt.