Minst 29 omkom i flyulykke på Filippinene

Det var et militært transportfly av typen Hercules C-130 som krasjet i Filippinene søndag. Arkivfoto. Les mer Lukk

NTB

Dødstallet har steget til 29 etter at et militært transportfly med over 90 personer krasjet på Filippinene etter å ha bommet på rullebanen.