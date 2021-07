Trump langer ut mot New Yorks påtalemyndighet

Tidligere president Donald Trump kommer inn på scenen på et folkemøte i Sarasota i Florida. Foto: Jason Behnken / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

På et massemøte i Florida lørdag langet tidligere president Donald Trump ut mot påtalemyndigheten i New York som anklager hans organisasjon for skattesvik.