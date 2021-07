Tusener i demonstrasjoner mot Bolsonaro

Tusener av demonstranter i Paulista-avenyen i São Paulo krever at Brasils president Jair Bolsonaro går av. Foto: Nelson Antoine / AP / NTB

NTB

Tusener av brasilianere demonstrerte lørdag i Rio de Janeiro og andre byer for tredje dag på rad mot president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro ble fredag satt under etterforskning for korrupsjon i forbindelse med en handel med koronavaksiner.

Han granskes også i nasjonalforsamlingen for håndteringen av pandemien, som har kostet en halv million brasilianere livet.

Den 47 år gamle legen Lima Mendes, som deltar i protesten i Rio, legger hele skylden for det høye dødstallet på Bolsonaro.

– Myndighetene har drept over 500.000 mennesker på grunn av sine inkompetente beslutninger, falske nyheter, løgner og nå denne absurde korrupsjonsskandalen, sier hun.

Det var også protester i São Paulo, Belèm, Recife, Maceió og et 40-tall andre byer, der demonstrantene bar plakater med tekster som «Folkemorder Bolsonaro», «Riksrett nå» og «Ja til vaksiner».

Gransker håndtering av pandemien

Nasjonalforsamlingen gransker blant annet regjeringens sene bestilling av koronavaksiner, parallelt med at Bolsonaro anbefalte ineffektive medisiner som hydroksyklorokin og bekjempet tiltak som munnbind og sosial avstand.

Granskingen tok en brå vending nylig da sjefen for helsedepartementets importavdeling, Luis Ricardo Miranda, vitnet om at han var blitt presset til å godkjenne kjøp av 20 millioner doser av en indisk vaksine som ikke er godkjent i Brasil, til en langt høyere pris enn andre vaksiner.

Miranda sa at han og hans bror, som er medlem av nasjonalforsamlingen, hadde informert Bolsonaro, men at han ikke gikk videre med saken. Politiet sier de aldri hørte noe.

Onyx Lorenzoni på presidentens kontor har bekreftet at møtet fant sted, men han hevder at de la fram falsk dokumentasjon. I stedet for å melde fra til politiet ga Bolsonaro ordre om gransking av brødrene.

Innledet etterforskning

Vitnemålet førte til at påtalemyndigheten startet gransking av om Bolsonaro begikk en kriminell handling ved ikke å anmelde den angivelige svindelen.

De gransker også en påstand fra en forretningsmann om at han ble tilbudt bestikkelser av en person i helsedepartementet i forbindelse med en vaksinehandel.

Høyesterettsdommer Rosa Weber ville ikke utelukke at andre forhold rundt Bolsonaro også kan bli gjenstand for etterforskning.

Bolsonaro benekter alle anklager om korrupsjon og kaller dem manøvrer for å presse ham til å gå av.