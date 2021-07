Russiske barn av IS-familier sendt hjem fra Syria

NTB

Syriske kurdere har sendt 20 foreldreløse russiske barn av IS-krigere tilbake til Russland.

Barna er i alderen tre til 16 år, og alle skal være ved god helse, heter det i en uttalelse fra de kurdiske myndighetene fredag.

Flere tusen fremmedkrigere med tilknytning til IS og deres familier holdes internert i Syria etter at den kurdisk-ledede styrken bekjempet IS og tok tilbake kontrollen over det nordøstlige Syria i 2019.

Fremmedkrigerne sitter i fengsler, mens deres ektefeller og barn holdes i ulike leirer.

De kurdiske myndighetene har gjentatte ganger oppfordret land til å hente hjem sine borgere fra disse leirene og fengslene.