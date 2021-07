Flere funnet i live etter jordskred i Japan

En rekke hus ble ødelagt da byen Atami vest for Tokyo ble rammet av et jordskred lørdag. Foto: Naoya Osato / Kyodo News via AP / NTB

NTB

To mennesker er funnet døde mens seks andre er reddet ut i live etter at et stort jordskred tok med seg flere hus i Japan lørdag.