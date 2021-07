Lukasjenko stenger grensa til Ukraina

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko ga fredag ordre om å stenge grensa til Ukraina som følge av at det angivelig er avdekket terrorceller i landet. Foto: Sergei Shelega / BelTA via AP / NTB

NTB

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har stengt grensa til Ukraina mens han hevder at det er avdekket sovende, vestligstøttede terrorceller i landet.

Lukasjenko sier han stenger grensa til Ukraina for å hindre våpensmugling. Han hevdet også at det er avdekket et vestlig komplott der vestligstøttede sabotører skulle sprenge en russisk militær kommunikasjonsinstallasjon i Vileyka i lufta.

Videre sa han at hans fiender planla brannangrep på tømmerbiler for å vise styrke, og drap eller mishandling av en regjeringsvennlig TV-journalist. Sabotørene skulle angivelig kidnappe journalisten, kjøre ham ut i en skog og klippe av tunga hans med saks.

Tyskland, USA, Ukraina, Polen og Litauen anklages for å være involvert i planene.

– Enorme mengder våpen flommer inn i Hviterussland fra Ukraina. Det er derfor jeg har gitt ordre om at grensa til Ukraina skal stenges helt, sa han i en direktesendt TV-tale fredag.

Lukasjenko, som det siste året har vært mål for omfattende protester og demonstrasjoner, kom med anklagene etter at landet ble utsatt for nye sanksjoner fra Vesten.

USA, EU og andre land, blant dem Ukraina, reagerte kraftig på at Lukasjenkos regime nylig tvang et Ryanair-fly til å lande i Minsk og pågrep en kjent dissident og hans kjæreste som var på flyet.