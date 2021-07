Biden vil gi statsborgerskap til flere

President Joe Biden lytter mens en gruppe nye amerikanske statsborgere avlegger troskapseden under en seremoni i Det hvite hus. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Under en seremoni i Det hvite hus fredag for nye statsborgere tok president Joe Biden til orde for at flere får amerikansk statsborgerskap.