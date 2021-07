Boeing 737-fraktfly med to personer om bord nødlandet i havet ved Hawaii

NTB

Et fraktfly av typen Boeing 737 har nødlandet i vannet utenfor Hawaii med to personer om bord. Det er ikke klart om nødlandingen var vellykket.

CNBC melder at flyet nødlandet i havet like ved Honolulu. Begge de to som var om bord ble reddet, opplyser amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA).

– Piloten meldte om motorproblemer og prøvde å returnere til Honolulu da de ble tvunget til å lande i vannet. Ifølge foreløpig informasjon ble de to reddet av kystvakten, opplyser FAA.

Meldingene har allerede fått Boeing-aksjen til å synke, melder The Street.

Amerikanske transportmyndigheter melder at nødlandingen skjedde 3 kilometer fra Kalaeloa-flyplassen i Honolulu.