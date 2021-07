Ingen straff for soldat tiltalt etter Bloody Sunday

NTB

Den tidligere britiske soldaten som er den eneste som er tiltalt for drap i forbindelse med Bloody Sunday-massakren, blir ikke straffeforfulgt.

Soldaten, som kun er identifisert som soldat F av påtalemyndigheten, ble tiltalt for to drap og fire drapsforsøk i 2019. Nå er det klart at han ikke blir straffeforfulgt, melder Reuters.

Etterforskningen av massakren pågikk i et tiår og konkluderte med at soldater drepte 13 ubevæpnede demonstranter i Londonderry som protesterte mot pågripelsen av irske nasjonalister. Britiske myndigheter hevdet lenge at demonstrantene var voldelige, og at skuddene som falt 30. januar 1972, var berettiget.

Bloody Sunday» førte til eskalering i konflikten mellom London og de katolske innbyggerne i Nord-Irland.