Kraftig fyrverkerieksplosjon i Los Angeles

NTB

En voldsom eksplosjon rystet et nabolag i Los Angeles da eksperter forsøkte å fjerne et lager av ulovlig fyrverkeri.

17 mennesker, blant dem ni politifolk, ble skadd da fyrverkeriet som var lastet på en trailer av politiets bombeeksperter, gikk i lufta onsdag kveld lokal tid.

Biler ble kastet om kull, vinduer ble knust, og det ett tonn tunge lokket til konteineren fløy to kvartaler gjennom lufta og ødela et hus da det landet i en bakgård.

Eksperter sier at eksplosjonen var svært uvanlig, særlig for en såpass stor politistyrke med ressursene som LAPD har. Den kan skyldes en menneskelig feil eller defekt utstyr, men uansett var det heldig at ingen mistet livet.