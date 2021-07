Tigray: Hjelpeorganisasjoner frykter ensidig våpenhvile gir humanitær katastrofe

NTB

Opprørsstyrkene i Tigray vil ikke gå med på Etiopias regjering ensidige våpenhvile. Det bekymrer hjelpeorganisasjonene og gir blokadefrykt.

Torsdag oppfordret den etiopiske regjeringen igjen opprørsstyrkene til å følge våpenhvilen. Oppfordringen kom etter at Den internasjonale redningskomiteen (IRC) bekreftet at en bro som er kritisk for nødhjelp til Tigray, var blitt ødelagt.

– Vi er knust over å høre at Tekeze-broen i Tigray er ødelagt. Dette var en av hovedrutene for forsyninger til Tigray, som betyr at nødhjelp vil bli enda sterkere hemmet enn før. IRC fortsetter å be om uhindret humanitær tilgang til regionen, skrev gruppen på Twitter.

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) opplyste torsdag at 29 lastebiler med mat var blitt nektet inngang til regionen.

Konflikten har allerede tatt livet til tusenvis av mennesker, og ifølge et estimat fra amerikanske myndigheter lider trolig 900.000 sivile av hungersnød.

Og selv om den etiopiske regjeringen har sagt at våpenhvilen delvis var motivert med bekymringer rundt humanitære forhold, er hjelpearbeidere bekymret for at det skal bli stadig vanskeligere å få forsyninger inn i regionen.

Mistet kontroll

Denne uken har det vært større utvikling i Tigray-konflikten enn på lang tid.

Mandag flyktet den fungerende regjeringen fra regionshovedstaden Mekele. Like etter tok opprørsstyrkene til Tigray Defence Forces (TDF) kontroll over byen.

Det kommer i kjølvannet av noen av de hardeste kampene siden etiopiske regjeringsstyrker rykket inn i regionen i november.

Etiopias regjering erklært også en ensidig våpenhvile i regionen, men opprørerne har nektet å følge opp og kalte onsdag våpenhvilen for «en syk vits».

– Vi vil ikke stanse før vi har frigjort hver eneste kvadratmeter, sa Getachew Reda, en talsmann for opprørerne, til AP.

Han sa også at de vil jage eritreiske soldater tilbake til deres eget land og etiopiske styrker til hovedstaden Addis Abeba.

Våpenhvilen skal i utgangspunktet vare til den viktige dyrkingsperioden i Tigray ender i september.

Frykter blokade

Med våpenhvilen ønsker etiopiske myndigheter å hjelpe innbyggerne i Tigray til å reflektere over fordelene og ulempene ved å «støtte en terroristgruppe» som kjemper mot etiopiske styrker som ga beskyttelse og humanitær hjelp, sa talsperson Redwan Hussein onsdag.

Kommentaren har ført til frykt for mulig blokade, sier en anonym høytstående tjenesteperson i en humanitær organisasjon til nyhetsbyrået AFP.

– Om de er seriøse med blokaden, kommer det til å bli mye vanskeligere å gi humanitær støtte. For det første har vi ikke drivstoff til lastebilene, for det andre trenger vi garantier for vår sikkerhet og en sikker tilgang, sa han.

Norsk støtte

Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og Den norske ambassaden i Etiopia opplyste torsdag at de har signert en avtale om et større samarbeid som skal gi støtte til lokal matproduksjon i Tigray.

Regntiden er i gang, og gjennom lokale partnere vil Kirkens Nødhjelp og Utviklingsfondet distribuere såkorn, utstyr og husdyr til lokale bønder, skriver de i en pressemelding.

– Situasjonen i Tigray har potensial til å bli en humanitær katastrofe, og det er viktig at alle gode krefter settes inn for å forhindre dette. Dette innbefatter levering av nødhjelp for å bøte på den akutte krisen, men også hjelp til å få landbruket i gang igjen for å gjenoppta egenproduksjon av mat i regionen, uttaler Egil Thorsås, fungerende ambassadør i Etiopia.