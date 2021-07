Føderale henrettelser settes på pause i USA

Justisminister Merrick Garland kunngjør at føderale henrettelser skal settes på pause. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs justisminister Merrick Garland setter føderale henrettelser på pause mens praksisen gjennomgås.

Han sa at det særlig i tilfeller med dødsstraff er viktig å sikre at de dømtes grunnlovsfestede rettigheter respekteres, og at de får en human og rettferdig behandling.

Tidligere president Donald Trumps justisdepartement gjenopptok føderale henrettelser i juli i fjor etter en 17 år lang pause, og 13 dødsdømte ble henrettet i Trumps siste seks måneder i Det hvite hus. Ingen president har stått for så mange henrettelser på 120 år.

President Joe Biden er imot dødsstraff og sier han vil arbeide for å avskaffe den. Men han møter seg selv i døra. Som tidligere tilhenger av dødsstraff var han i 1994 med på å legge 60 forbrytelser til dem som man kan dømmes til døden for.