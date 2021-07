Kinas ambassade «sjokkert» etter Aftenposten-brev

Aftenposten sjefredaktør og sjefredaktørene i tre andre nordiske storaviser publiserte torsdag et opprop til støtte for avisen Apple Daily i Hongkong. Her fra Aftenpostens e-avis publisert onsdag kveld. Nå reagerer den kinesiske ambassaden kraftig på brevet.

NTB

Etter at Aftenposten torsdag brukte hele forsiden til et kritisk brev til Kinas president, reagerer den ambassaden i Norge kraftig.

«Verden kan ikke lenger se passivt på at Kina gradvis suger luften ut av pressefriheten i Hongkong», skriver sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten på avisens forside torsdag.

Også sjefredaktørene i Helsingin Sanomat, Politiken og Dagens Nyheter har skrevet under brevet, der de skriver at de hadde håpet at kinesiske myndigheter ville leve opp til forsikringene om at grunnleggende demokratiske rettigheter ville bli forsvart og bevart i Hongkong, og at de mener håpet har svunnet hen.

Torsdag ettermiddag skriver Kinas ambassade i Norge at de er sjokkerte over brevet, som er stilet til president Xi Jinping.

– Vi har alltid vært folkets regjering, skriver ambassaden.

– Vi er sjokkerte over innholdet og tar sterkt avstand fra anklagene. De er basert på feil informasjon», skriver talspersonen for Kinas ambassade i Norge, Yiding Yang, i et brev til avisen.

Kinas ambassade forsvarer i brevet til Aftenposten aksjonene mot det de kaller for «relevante aviser og deres ansatte».

– Disse handlingene ble gjennomført ikke på bakgrunn av hva avisen sa, men på grunn av hva de gjorde. Ikke på grunn av hvem de kritiserte, men på grunn av hvem de konspirerte med, hevder Yang i brevet, og sikter til avisen Apple Daily, som måtte legge ned etter at myndighetene frøs avisens midler og pågrep flere av lederne.