Löfven skal forsøke å danne ny regjering i Sverige

NTB

Statsminister Stefan Löfven har fått i oppdrag å forsøke å danne en ny regjering i Sverige.

Han fikk oppdraget fra Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén, torsdag formiddag. Bare to timer tidligere ga opposisjonsleder Ulf Kristersson beskjed om at han ga opp forsøket på å danne en borgerlig regjering. Begrunnelsen var at en slik regjering ikke har nok støtte i Riksdagen.

Regjeringssonderingene i Sverige skyldes at et flertall i Riksdagen, inkludert Vänsterpartiet og tre borgerlige partier, stemte ja til mistillit mot den rødgrønne regjeringen for halvannen uke siden.