Hetebølgen i Nord-Amerika har trolig kostet hundrevis livet

En jente løper gjennom en fontene i den canadiske byen Calgary for å kjøle seg ned under hetebølgen som preger hele nordvestlige Amerika denne uken. Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/AP/ NTB)

NTB

Myndighetene anslår at hetebølgen som preger Canada og de amerikanske delstatene Oregon og Washington, har kostet hundrevis av liv.

Med temperaturer opp mot 50 grader, en dobling av hva som ellers er normalt, er det meldt om mange uventede dødsfall som kobles til hetebølgen de siste dagene.

Sjefspatolog Lisa Lapointe i den canadiske provinsen British Columbia sa onsdag at det var mottatt meldinger om 486 plutselige og uventede dødsfall fra fredag til onsdag. Normalt vil om lag 165 mennesker dø i en femdagersperiode i provinsen.

– Selv om det er for tidlig å si med sikkerhet hvor mange av disse dødsfallene som skyldes heten, antas det at den betydelige økningen i rapporterte dødsfall kan tilskrives ekstremværet, sa Lapointe i en uttalelse.

Mange hjem i de nordlige områdene av USA og i Canada har ikke klimaanlegg og er derfor dårlig utrustet mot den uventede varmebølgen.

I Oregon er det meldt om 60 dødsfall som kobles til varmen og i Washington er det så langt meldt om et dusin døde, et tall som er ventet å stige.

Blant de døde, som er i alderen fra 44 til 97 år, er det anslått at hypotermi, altså at kroppen blir for varm, var årsaken i minst 45 av tilfellene. I Oregon var det tidligere, fra 2017 til 2019, bare registrert 12 tilfeller av hypotermi.

– Temperaturene som er målt denne uken er uventet – liv er gått tapt og faren for skogbranner er på farlig høyt nivå, sa Canadas statsminister Justin Trudeau onsdag.