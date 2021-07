Styremedlemmer trakk seg etter krangling om oppussing av boligblokk i Miami

NTB

Etter måneder med krangel og uenighet om oppussing i 2019, trakk fem av sju styremedlemmer seg fra vervene i boligkomplekset som raste sammen i Miami.

Natt til torsdag, norsk tid, ble ytterligere to omkomne funnet i ruinene av den sammenraste bygningen i Surfside i Miami. Dermed er totalt 18 mennesker funnet døde mens 147 fremdeles er savnet etter at den tolv etasjer høye boligblokka raste sammen midt på natten for en uke siden.

Redningsarbeidere jobber fremdeles på spreng med å søke gjennom bygningsrestene.

Dokumenter som avisa Washington Post har fått tak viser også at det sittende styret i boligsameiet i 2019 raknet etter endeløse diskusjoner om hvordan det skulle håndtere en rapport fra 2018 som påviste alvorlige feil og skader på konstruksjonen.

I alt fem av sju styremedlemmer trakk seg på grunn av intern uenighet og frustrasjon. I et brev skriver styreleder Anette Goldstein at hun trekker seg fra vervet ettersom det aldri ble enighet om å starte det omfattende og kostbare arbeidet med å utbedre feilene.

– Vi jobber i flere måneder for å gå for en løsning, og i siste øyeblikk kommer det innvendinger som burde vært diskutert og løst helt i begynnelsen,» skrev Goldstein i avgangsbrevet fra september 2019.

Onsdag ble det også kjent at den sittende styrelederen Jean Wodnick, bare uker før kollapsen advarte de andre eierne om at de strukturelle skadene på bygningen bare hadde blitt verre siden rapporten fra 2018, og at rehabiliteringen til 130 millioner kroner måtte gjennomføres.