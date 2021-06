182 umerkede graver funnet ved ny kostskole i Canada

NTB

Ytterligere 182 umerkede graver er funnet ved en tidligere kostskole i Canada. Funnet er det tredje store siden slutten av mai.

Funnene er gjort ved St Eugene's Mission School nært Crankbrook i provinsen British Columbia, opplyser den lokale urfolksgruppen Lower Kootenay Band onsdag.

Funnet kommer etter at levningene av 215 barn ved en tidligere kostskole i Kamloops i provinsen British Columbia ble funnet i mai. Sist uke ble levningene av 751 personer, de fleste barn, funnet i umerkede graver ved en tidligere kostskole Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

Canadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å granske alle landets tidligere skoler for urfolk etter at det for noen uker siden ble funnet en massegrav med levninger.