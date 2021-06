Skuespiller Allison Mack dømt til tre år i fengsel i sexslave-sak

NTB

Skuespiller Allison Mack er dømt til tre års fengsel for å ha manipulert kvinner til å bli sexslaver for lederen av en kultaktige gruppe.

Mack, som er best kjent for sin rolle i TV-serien Smallville, har erkjent straffskyld.

I retten fortalte hun at hun hadde brutt med kultlederen Keith Raniere i gruppen NXIVM, og at hun hadde tatt valg hun «alltid ville angre på».

– Jeg beklager til de jeg tok inn i NXIVM. Jeg beklager at jeg har utsatt dere for de skumle og følelsesmessige voldelige planene til en sleip mann, sa hun.

Strafferammen var på 14 til 17 års fengsel, men forsvarerne hennes har argumentert for løslatelse eller hjemmesoning. Også påtalemyndigheten mente straffeutmålingen burde være under retningslinjene på grunn av Macks samarbeid.

NXIVM har vært gjenstand for en rekke avsløringer over flere år. De krevde tusenvis av dollar for «selvutviklingskurs» i sitt hovedkvarter ved Albany i delstaten New York og hadde avdelinger i Mexico og Canada.

Raniere ble i fjor dømt til 120 års fengsel for en lang rekke forhold, blant annet pengeutpressing og menneskesmugling. Han skal ha gjort tilhengere til sexslaver og ha merket noen av dem med sine egne initialer.