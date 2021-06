Putin ber russerne ta coronavaksine

NTB

Russland er herjet av en dødelig smittebølge, og russere er skeptiske til å la seg vaksinere. Men president Vladimir Putin vil ikke gjøre det obligatorisk.

– Jeg støtter ikke obligatorisk vaksinasjon, sier Putin på den årlige direktesendingen på russisk TV onsdag der han svarer på spørsmål fra innbyggerne.

Russland registrerte onsdag for andre dag på rad det høyeste dødstallet på et døgn siden coronapandemien traff landet. Denne uken er over 150.000 mennesker innlagt til behandling for coronasykdom ved russiske sykehus.

Putin ba russerne om å høre på eksperter og vaksinere seg.

– Det er nødvendig å lytte. Ikke til folk som ikke kan dette og sprer rykter, men til eksperter, sa presidenten.

Et flertall av russere har ikke lyst til å la seg vaksinere, viser meningsmålinger. Utbruddet som rammer Russland hardt nå, skyldes spredning av den mer smittsomme deltavarianten av koronaviruset.

Programmet der Putin svarer på spørsmål, er kjent som «Direktelinje med Vladimir Putin». Det er en årlig maratonsending hvor russere kan sende sine spørsmål direkte til presidenten på epost, sms eller til og med ringe direkte inn. Flere radio- og TV-kanaler sender hendelsen direkte.