NSA avviser anklager om overvåking av Fox News-profil

I programmet sitt mandag kveld sa Tucker Carlson at en varsler i National Security Agency (NSA) har informert ham om at de spionerer på ham og planlegger å lekke kommunikasjonen hans for å få ham av lufta.

NTB

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA avviser anklagene fra Fox News-programlederen Tucker Carlson om at de har overvåket ham.

– Biden-administrasjonen spionerer på oss. Vi har fått bekreftet det, sa han på programmet, som har millioner av seere.

I en uttalelse publisert på sin Twitter -konto avfeier NSA anklagene som usanne.

– Tucker Carlson har aldri vært et etterretningsmål. Vi går på utenlandske makter for å få innsikt i utenlandske aktiviteter som kan skade USA. Med begrensede unntak (for eksempel en nødsituasjon) går ikke NSA på amerikanske statsborgere uten en kjennelse som åpner for det, skriver NSA.