Over 700.000 spørsmål venter Putin

Noen timer før Russlands president Vladimir Putin stiller på direktesending for å svare innbyggerne, er det kommet inn over 700.000 spørsmål.

Programmet som er kjent som «Direktelinje med Vladimir Putin», er en årlig maratonsending hvor russere kan sende sine spørsmål direkte til presidenten på epost, sms eller til og med ringe direkte inn. Flere radio- og TV-kanaler sender hendelsen direkte.

Spørsmål om pandemien later til å bli et dominerende tema under årets sending onsdag, skriver nyhetsbyrået Tass og referer til at flertallet av de 700.000 spørsmålene som har kommet inn på forhånd, handler om bekjempelsen av covid-19 eller om vaksineringen.

Mange andre spørsmål handler også miljø eller om stigende matpriser. Utvalget av spørsmålet som presidenten svarer på, gjøres av administrasjonen.

Spørsmålsprogrammet er kjent for å vare i flere timer. I 2017 svarte Putin på spørsmål i hele 4 timer og 47 minutter.

Det er bare få måneder igjen til det er nytt parlamentsvalg i Russland. Regjeringspartiet Forente Russland faller på målingene og har om lag 30 prosents oppslutning, en nedgang på 10 prosentpoeng fra det forrige valget på underhuset, kalt Dumaen, i 2016.

Putin har langt høyere oppslutning. Blant velgerne oppgir omtrent 60 prosent av de vil stemme på ham.