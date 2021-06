Beboere har forlatt søsterbygget etter kollapsen i Surfside

NTB

Kun et kvartal unna den kollapsede bygningen i Surfside står søsterbygget med samme materiale og tilsvarende design. Enkelte beboere har forlatt bygget.

Beboerne har fått beskjed om at fylket vil dekke regningen for alternativt opphold for dem som ikke tør å bo der før de har fått svar på hva som førte til kollapsen.

Surfside-ordfører Charles Burkett sier at søsterbygget er blitt undersøkt, og at det ikke er funnet noe som tyder på at bygget står i fare for å rase.

Det har derimot ikke overbevist alle.

– Jeg er livredd å skulle reise tilbake, sier Rebecca Weinstock, som de siste fire årene har bodd i sjette etasje med mannen. Hun oppholder seg nå i New York, der hun var da den sørligste av de to bygningene kollapset

Samme entreprenør

Selv om hun er enig i at bygget er godt vedlikeholdt, er ikke det nok til å overbevise henne om at det fullt og helt er trygt. Bygget ble reist året etter «storesøsteren» og ble bygget av samme entreprenørfirma.

Muligheten for at kollapsen skyldtes design- eller konstruksjonsfeil, gjør at Weinstock ikke vil flytte tilbake den nærmeste tiden.

– Jeg er ute av investeringen min, jeg er ute av leiligheten min, jeg er ute av framtiden min, men vi snakker om liv her, sier hun.

Bare om to uavhengige ingeniører som ikke er fra Sør-Florida, er enige i at det er trygt, vil hun flytte inn igjen.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokka, rundt 40 år.

Undersøker

Samtidig jobbes det på spreng for å finne ut hva som førte til kollapsen. Guvernør Ron DeSantis har sagt at etterforskere fra den føderale institusjonen NIST, som blant annet gransket bygningskollapsene etter terrorangrepet i New York 11. september 2001, skal granske kollapsen.

Dagen etter kollapsen kom det fram at en rapport fra oktober 2018 advarte mot alvorlige, strukturelle skader i alt fra betonghellen under bassenget til pilarene og bjelkeverket i parkeringskjelleren.

Reparasjonene var planlagt, men arbeidet rakk ikke å komme i gang før bygningen kollapset. Det er ikke avklart om skadene det ble advart mot, førte til kollapsen. Men seks ingeniører Miami Herald har intervjuet, sier at materialet som per nå er tilgjengelig, tyder på at kollapsen startet i nettopp bassengområdet.

Eksperter som har sett gjennom videoopptak som ble fanget på overvåkingskameraer da bygningen kollapset, sier at det mest sannsynlig dreier seg om en kollaps som har bygget seg opp over tid.

– Ikke redd

Dette er noe innbyggerne som har valgt å ikke flytte ut, har pekt på. Nord-bygget har nemlig ikke hatt de samme utfordringene.

– Jeg har aldri sett større strukturelle utfordringer. Jeg er ikke redd i det hele tatt, sier Philip Zyne, som bor i femte etasje.

Han er derfor fremdeles igjen i bygget, i likhet med de fleste beboerne.

– Det er på ingen måte en masseutvandring. Jeg vil kanskje si at en firedel av beboerne har reist, sier Zyne.

Ordføreren ville flyttet ut

Ordfører Charles Burkett sier at en større inspeksjon vil gjennomføres tirsdag av et firma beboerne har hyret.

Han mener det ikke er noen grunn til å beordre en evakuering, men sier likevel at han ikke er sikker på om han ville blitt igjen.

– Om du hadde spurt meg om jeg ville sovet over i bygningen, ville jeg vært litt… Jeg ville ikke gjort det før vi har gjennomgått undersøkelsen, sier han.