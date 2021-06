Kim Jong-un refset medarbeidere for koronahåndteringen i Nord-Korea

NTB

Under et møte i Nord-Koreas kommunistparti onsdag refset leder Kim Jong-un partimedlemmene som hadde ansvaret for å håndtere pandemien i landet.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har lenge nektet for at landet har hatt et eneste koronatilfelle. Under et møte i politbyrået onsdag skal Kim derimot ha snakket nedsettende om flere sentrale partimedlemmer som har hatt ansvaret for å håndtere pandemien.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA skal Kim ha rakket ned på medarbeiderne og sagt at deres inkompetanse skal ha skapt en stor krise i landet.

Offisielt har ikke Nord-Korea hatt et eneste bekreftet tilfelle av covid-19-smitte innenfor landets grenser, en opplysning som Verdens helseorganisasjon (WHO) har fått fra landet etter at mer enn 30.000 tester er blitt utført.

Fredag ble det imidlertid utløst en kraftig alarm etter at det var blitt oppdaget et mulig smittetilfelle i grensebyen Kaesong. Byen ble satt i koronakarantene etter at en mann med tegn på covid-19-symptomer ankom byen. Mannen var en avhopper som hadde flyktet til Sør-Korea for flere år siden, men som tok seg over grensen til Nord-Korea igjen på ulovlig vis 19. juli, het det i en melding fra KCNA.