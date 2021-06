Varslet om bygningsskader bare uker før bygning kollapset i Miami

NTB

I april advarte styrelederen for bygningen som kollapset i Surfside, om at skader påvist i 2018 var blitt verre og at prisen for å reparere dem var høy.