Danmark kjøper 1,1 millioner vaksinedoser fra Romania

NTB

På grunn av lav vaksineoppslutning selger Romania 1,1 millioner doser av Pfizer-vaksinen til Danmark.

Statens Serum Institut venter at de første vaksinene kan komme til Danmark allerede denne uken.

Nyhet betyr at ikke-vaksinerte dansker kan vente seg innkalling til vaksinetime tidligere enn ventet. Den danske vaksinekalenderen er ennå ikke oppdatert, men sjefanalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank antar at det kan dreie seg om to til tre uker framskyving av vaksinetimene.

56,5 prosent av den danske befolkningen har fått minst en dose av coronavaksinen. 32,5 prosent er fullvaksinert.