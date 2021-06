Deltaviruset sprer seg i Frankrike

Deltavarianten av coronaviruset står nå for 20 prosent av alle nye smittetilfellene i Frankrike. Foto: Bob Edme / AP / NTB

NTB

Deltavarianten er på frammarsj og utgjør nå hvert femte nye smittetilfelle i Frankrike, ifølge landets helseminister.

Tirsdag morgen sa helseminister Oliver Veran til fransk radio at deltavarianten står for 20 prosent av alle nye smittetilfeller i landet. For en uke siden var om lag 10 prosent av nye smittetilfeller av deltavarianten av coronaviruset, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hver femte person i Frankrike med corona får nå påvist deltasmitte. Men selv om prosentandelen med deltaviruset øker, har landet totalt sett en synkende smittetrend.

Mandag ble det registrert 509 nye coronasmittede i Frankrike, og det ble registrert totalt 1.819 nye smittetilfeller den siste uka. Det er et av de laveste franske smittetallene på nesten ti måneder.