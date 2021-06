20 døde mennesker funnet i båt ved Turks- og Caicosøyene i Karibia

– Dette en tragisk sak hvor mange mennesker har tapt livet, sier politiets talsperson, Trevor Botting.

Torsdag ble 20 døde mennesker funnet i en båt ved Turks- og Caicosøyene i Karibia. To av de døde skal være barn, ifølge The Guardian.

Enn så lenge er det fortsatt uklart hva de gjorde på vannet, hvem de er og hvordan de døde.

Politiets talsperson, Trevor Botting, har i en uttalelse meddelt at båten ser ut til å ha kommet fra utsiden av Karibia, og de tror ikke Turks- og Caicosøyene var menneskenes destinasjon.

CNN skriver at de lokale myndighetene ikke har noen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, men en etterforskning er satt i gang for å finne ut av hva som har skjedd og hvem de avdøde er.

– Dette arbeidet vil ta litt tid. Uansett er dette en tragisk sak hvor mange mennesker har tapt livet, og våre tanker og bønner går til familiene som har mistet sine kjære. Vi vil gjøre alt vi kan for å identifisere dem og kontakte familiene, sier Botting.

Det var fiskere som oppdaget båten og informerte politiet. Båten skal så ha blitt tauet til land.

The Guardian skriver at Turks og Caicosøyene ofte er en magnet for haitere som ønsker å unnslippe fattigdom.

De siste månedene har det vært politisk uro i Haiti, og en økning i gjengvold har ført til at flere tusen mennesker har sett seg nødt til å flykte fra hjemmene sine.