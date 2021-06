Spørsmålene tårner seg opp: En telefonsamtale kan gi svar om Surfside-tragedien

Letearbeidere jobber seg møysommelig gjennom ruinrestene etter bygningskollapsen i Florida, og har ikke avskrevet muligheten for å finne overlevende ennå. Foto: Jose A Iglesias / Miami Herald via AP / NTB

NTB

Mens håpet om å finne overlevende svinner etter Surfside-kollapsen, stilles spørsmålet om hvordan det kunne skje. En samtale som ble avbrutt kan gi svar.

Kollapsen ble fanget opp av overvåkingskameraer, men de kornete bildene forteller lite i detalj om hva som skjedde før kollapsen.

Det kan et øyevitne ha fanget opp. Mike Stratton, en politisk strateg, sier at kona hans, Cassie Stratton, ringte ham natt til torsdag og fortalte at et synkehull hadde oppstått i bassenget. Ektemannen var på jobbreise, kona er nå en av de mange savnede.

– Hun ringte meg halv to på natta. Jeg kommer aldri til å glemme det, sier Stratton til Miami Herald.

Han forteller at kona sa at hele bygningen ristet, og at hun gjennom vinduet i fjerde etasje så et stort synkehull eller krater der bassenget vanligvis var. Så ble telefonlinjen brutt.

Kollapset midt på natta

Leilighetsbygget i Surfside kollapset i 1.30-tiden natt til torsdag lokal tid, mens de fleste innbyggerne lå og sov. 11 er bekreftet omkommet, mens 150 mennesker fortsatt ikke er gjort rede for.

Mandag sa brannsjefen i Miami-Dade, Andy Alvarez, at letemannskapene fortsatt finner hulerom i ruinene der det er tenkelig at noen kan overleve. Men det er ikke funnet overlevende siden torsdag, timer etter kollapsen.

– Vi holder fast ved håpet, troen på at vi kan redde noen, sier Alvarez.

Samtidig stiller flere spørsmål om hvordan et leilighetskompleks fra 1981 kunne rase sammen på en slik måte.

Advarte i rapport

Dagen etter kollapsen kom det fram at en rapport fra oktober 2018 advarte mot alvorlige, strukturelle skader i alt fra betonghellen under bassenget til pilarene og bjelkeverket i parkeringskjelleren.

– Selv om mange av disse skadene er mindre, må skadene i betongen bli reparert, skrev konsulenten Frank Morabito i sin rapport.

Reparasjonene var planlagt, men arbeidet rakk ikke å komme i gang før bygningen kollapset. Det er ikke avklart om skadene det ble advart mot førte til kollapsen.

Eksperter som har sett gjennom videoopptak som ble fanget på overvåkingskameraer da bygningen kollapset, sier at det mest sannsynlig dreier seg om en kollaps som har bygget seg opp over tid.

Snøballeffekt

En mindre feil, muligens i parkeringskjelleren eller under hele komplekset, kan ha ført til en snøballeffekt som endte i tragedie.

– Det ser ut til å starte enten i bunnen eller veldig nær bunnen av strukturen. Det er ikke som om det var en feil høyt oppe og det raste sammen, sier Donald Dusenberry, en ingeniør som har etterforsket flere kollapser, til The New York Times.

Guvernør Ron DeSantis har sagt at etterforskere fra den føderale institusjonen NIST, som blant annet gransket bygningskollapsene etter terrorangrepet i New York 11. september 2001, skal granske kollapsen.

Store bygningsdeler som kan gi svar på kollapsen blir fraktet til et lager der de skal granskes.

Flere teorier

Seks ingeniører Miami Herald har intervjuet sier at materialet som per nå er tilgjengelig tyder på at kollapsen startet i bassengområdet.

De mener en bærebjelke under bassenget kan ha gitt etter, noe som i sin tur fikk hele bassenget til å kollapse ned i garasjen og skape et krater.

Det finnes andre teorier også. Steven Kramer, professor i geoteknikk ved University of Seattle, sier at bildene tyder på at kollapsen startet midt i bygningen.

– Bygningens base er skjult av trær, men jeg tror at man hadde sett støv over trærne tidligere om kollapsen hadde startet i de nederste etasjene, sier han.

Andre har pekt på at klimaendringer eller korrosjon fra saltvann kan ha ført til at den 40 år gamle bygningen ga etter.

Gransker bygninger

Bygningen som kollapset har en nesten identisk tvillingbygning i nabokvartalet. Innbyggere der har fått beskjed om at fylket vil dekke regningen for alternativt opphold for dem som ikke tør å bo der før de har fått svar på hva som førte til kollapsen.

Jakten på svar er viktig for hele Florida, som har en rekke lignende høyhus på tynne landstriper på kysten.

Ordfører i Miami-Dade, Daniella Levine Cava, har beordret at alle bygninger som er 40 år eller eldre skal undersøkes den neste tiden. Også i nærliggende fylker gjøres det samme.