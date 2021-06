Facebooks markedsverdi til værs etter rettsavgjørelse

Aksjemarkedet ga tommelen opp til Facebook-aksjen etter at en domstol avviste et monopolsøksmål mandag. Foto: Jeff Chiu / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Facebook-aksjen steg til værs etter at et monopolsøksmål ble avvist mandag. Selskapet er nå det femte som verdsettes til over 1.000 milliarder dollar.