USA ber om møte i sikkerhetsrådet om situasjonen i Tigray

Etiopiske regjeringsstyrker nær Agula, nord for Mekele i Tigray-regionen. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

NTB

USA, Storbritannia og Irland ber FNs sikkerhetsråd samle seg til et møte om Tigray, etter meldinger om våpenhvile i den blodige konflikten i Etiopia.

FN har flere ganger behandlet konflikten, og generalsekretær António Guterres sa mandag at han hadde snakket med Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali, og fått løfter om at våpenhvilen skal overholdes.

Dersom USA og de to andre medlemmene av sikkerhetsrådet får det som de vil, skal saken behandles på øverste nivå i FN fredag. Også Norge sitter i sikkerhetsrådet.

Både Etiopias myndigheter, under ledelse av fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, og motparten i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) er blitt anklaget for krigsforbrytelser i den blodige borgerkrigen som startet i november.

TPLF advarer

Mandag feires det i Mekele, regionhovedstaden i Tigray, etter at den midlertidige regionsstyremakten som ble innsatt etter at Etiopia tok kontroll over området har flyktet, og Etiopia godtatt en våpenhvile.

TPLF, som tidligere styrte hele Etiopia, skriver i en uttalelse at den lovlig valgte regionsstyresmakten nå er tilbake, og omtaler det som en slående seier, men advarer mot fortsatt uro.

TPLF nevner ikke våpenhvilen etiopiske myndigheter sier de har godtatt. Derimot advarer de mot at regjeringsstyrkene trolig vil fortsette å forstyrre freden.

– De nedkjempede og flyktende styrkene til Abiy Ahmed og hans støttespillere vil trolig fortsette sine forbrytelser mot folk og dyr, og sin ødeleggelse av sivil og offentlig infrastruktur, skriver TPLF i uttalelsen, som er viderebrakt av den norske forskeren Kjetil Tronvoll på Twitter.

Jubel i Mekele

Reuters skriver at det var jubel i Mekele mandag og at det ble fyrt opp fyrverkeri. Ifølge etiopiske myndigheter vil våpenhvilen vare til innhøstingen i landbruket er ferdig. Det vil si til september.

Det er ikke kjent om TPLF har vært involvert i forhandlinger om våpenhvilen. TPLF-talsmann Liya Kassa sier i en lydmelding på Facebook at de vil fortsette å kjempe til alle fiender har forlatt Tigray.

Konflikten har drevet over 2 millioner mennesker på flukt, til fattige naboland og regioner. Det var frykt for at den ville utvikle seg til en regional storkonflikt.

Nabolandet Eritrea i nord sendte blant annet soldater til Tigray for å støtte Abiy Ahmed Alis styrker som rykket inn fra sør, og regionen ble avskåret fra omverden.

Anklages av Unicef

De etiopiske styrkene blir anklaget for å ha brutt internasjonal lov i sin tilbaketrekking fra Mekele, da de tok ned satellittutstyr i kontorene til Unicef.

– Dette bryter FNs privilegier og er et brudd på internasjonal, humanitær lov, sier Unicef-sjef Henrietta Fore i en uttalelse.

Etiopias regjering har ikke svart på henvendelser fra Reuters for å få en kommentar på anklagene.

Abiy Ahmed Ali har tidligere avvist at etiopiske styrker har begått krigsforbrytelser, og sagt at de har tatt alle hensyn for å skåne sivile.

Konflikten har tatt flere tusen liv, og senes forrige uke ble over 60 drept i luftangrep mot Togoga, nord for Mekele. Etiopiske myndigheter hevder at det kun var krigere som ble drept, men leger i regionen sier det var sivile tap.