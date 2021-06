Medier: Kongen av Eswatini flyktet fra landet etter uro

NTB

Det er uro i det afrikanske landet Eswatini, tidligere kalt Swaziland. Medier melder at kongen har flyktet landet på grunn av demonstrasjonene.

Den sørafrikanske kringkasteren SABC melder mandag kveld at kongen av Eswatini, Mswati III, har flyktet fra landet på grunn av vold i gatene.

AllAfrica skriver at politiet har brukt tåregass og skutt med skarpt for å oppløse demonstrasjoner, og at flere er skadd, blant dem to journalister.

Folk har demonstrert for demokrati i Eswatini, som het Swaziland fram til 2018, den siste tiden. Demonstrantene har krevd å få velge sine ledere, og få en slutt på systemet der kongen har all makt og peker ut regjeringen, dommere og tjenestemenn.

Demokratigruppene i landet er forbudt etter terroristlover.