Studie antyder at Pfizer og Moderna-vaksinene kan gi beskyttelse i flere år

NTB

MRNA-vaksinene kan gi beskyttelse i flere år så sant ikke viruset endrer seg betydelig, viser en forstudie.

Studien er publisert tidsskriftet Nature. Den har sett på 14 personer som er vaksinert med enten Pfizer eller Moderna-vaksinene.

Dette er de to vaksinene som brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet. Forskerne mener vektorvaksinene, som Janssen og AstraZeneca, trolig vil gi mindre varig beskyttelse.

Forskerne har påvist at det fortsatt var utvikling av antistoffer tre måneder etter første dose med mRNA-vaksinene. Studien antyder at vaksinerte ikke trenger oppfriskningsdoser.

– Det er et godt tegn på hvor varig immunforsvaret vårt styrkes av denne vaksinen, sier Ali Ellebedy ved Washington University i St. Louis ifølge The New York Times.

Resultatene gir grunn til optimisme, mener immunolog Anne Spurkland.

– At immunforsvaret går så grundig til verks etter første vaksinering må man tolke som at man er like godt eller bedre beskyttet av vaksine enn en koronainfeksjon, sier Spurkland, professor og immunolog ved Universitetet i Oslo til NRK.